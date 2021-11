Ønsket ikke operasjonsstue i Alta – vil kun operere på sykehus

nyheter

– Jeg var veldig i tvil om jeg hørte rett; at klikkledelsen i Alta verken hadde etterspurt eller ønsket en tredje operasjonsstue. At det egentlig ikke var behov for den, men at Stortinget hadde presset den på Klinikk Alta. Dessverre; jeg hørte rett, sier Odd Erling Mikalsen (Frp) og Altaposten får samme reaksjonen fra Trine Noodt (V) etter at møtte politikerne for å presentere framtidsvyene.