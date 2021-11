nyheter

Gjennom sin Facebook side melder Alta Kraftlag om at det er feil på mobilnettet i Alta, både Telenor og Telia har meldt om feil. Som følger melder Kraftlaget at telefoner til dem ikke kommer gjennom, eller blir brutt. Flere Telia kunder har erfart at de kan ringe andre, men de dem ringer til hører ikke dem.

En tipser melder om at det har vært vanskelig å få betalt for seg på butikker, da betalingsløsninger enten ikke fungerer, eller er trege.

Telia vet ikke når feilen vil være rettet. Telenor har også meldt om feil gjennom sin siste driftsmelding, men har ikke nevnt noe om hvor lang tid de estimerer arbeidet med å rette feilen vil ta.