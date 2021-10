Frykter alvorlig ulykke dersom MS Årøy får tillatelse å gå i farvann med fare for drivis

nyheter

Vårvinteren 2021 måtte Boreal, rederiet som eier MS Årøy, gjøre flere kanselleringer på grunn av is. Ifølge beboere på Årøya oppstod det alvorlig hendelse i etterkant av at MS Årøy måtte kansellere ruter på grunn av is inn mot Bukta i Alta. Da MS Årøy, og båttrafikken igjen ble satt i rute, smalt Årøy i stor fart inn i drivis. Til tross for at det var små mengder drivis båten traff, skal skadene ha blitt store på skroget, hevdes det fra bygdefolket.