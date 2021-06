Åpner opp for neste års konfirmasjoner

nyheter

I år var det 105 ungdommer som valgte Humanistisk konfirmasjon i Finnmark. Når påmeldingen nå åpner for neste års konfirmanter, er Human-Etisk forbund svært spent på hvor mange det blir, etter et år som har vært annerledes for mange.

– Pandemien har naturligvis også påvirket konfirmasjonene våre, men på grunn av positive og løsningsorienterte frivillige, konfirmanter og foresatte får vi heldigvis gjennomført både kurs og seremonier på en så god måte som mulig. Nå gleder vi oss til neste års konfirmasjoner, som forhåpentligvis blir under mer normale omstendigheter, sier Øystein Røsland, leder i Human-Etisk Forbund Finnmark.

Forbundet viser til hvordan Humanistisk konfirmasjon er en mulighet til å finne ut av hva man står for, og hva som er viktig for dem. Undervisninga er et kurs som blant annet tar opp temaene humanisme, identitet og kritisk tenkning, og varer noen uker. Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni der familie og venner er gjester.

– Det er de foresatte som må melde på sin konfirmant, og her i Finnmark åpner påmeldingen 8. juni, forteller Røsland.

Han forteller videre at alle kan velge Humanistisk konfirmasjon, uavhengig av eget eller foresattes livssyn. Hvor man bor skal heller ikke være noen begrensning.

– På leirkus møtes konfirmanter fra hele Finnmark og Troms til konfirmasjonskurs over ei langhelg. I tillegg kommer vi til hjemstedet til konfirmanten og arrangerer selve seremonien. Det er viktig for oss at alle konfirmanter skal ha et reelt valg, så vi er veldig glade for at vi har et godt tilbud til konfirmanter i hele Finnmark – uansett hvor de bor, sier Røsland.

Konfirmantene deltar i øvelser hvor de utfordres til å ta stilling til etiske dilemmaer. Er alle mennesker like mye verdt? Hvordan kan vi vite hva som er rett og galt? Dette er spørsmål som sjeldent snakkes om i det daglige eller på skolen, og som de får mulighet til å undersøke og utforske.