Høyres Alex Bjørkmann sparte ikke på kruttet da han gikk på talerstolen for å gi et bilde av kommuneøkonomien i Alta. Han slaktet Ap, SV, Senterpartiet og KrFs evne til å ta nødvendige grep for å få penger i kommunekassa. Bjørkmann siktet spesielt til at oppvekstsektoren bruker så mye penger at resultatet kan bli underskudd når regnskapet for 2020 skal gjøres opp.