Sist uke tok Kristin Røymo, tidligere ordfører i Tromsø og medlem av Nordområdeutvalget til Arbeiderpartiet, turen til Alta for å møte ulike representanter for Vest-Finnmark og byen Alta. Tema var partiets nordområdepolitikk utformet av politikere i tjeneste for Ap og med ulik bakgrunn og ståsted.