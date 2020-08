– Markerer at Alta har et helsetilbud på nivå som på 70-tallet

nyheter

Pasientfokus har allerede prøvekjørt kulissene for det som skal bli en punktmarkering av et helsetilbud for Alta-regionen, et tilbud som organisasjonen hevder har stått stille siden 70-tallsnivå. Med å gjenskape 70-tallets kjøkken utenfor Stortinget, som ofte var hjertet i huset og der de viktige samtalene fant sted, håper Pasientfokus at parallellen til helsetilbudets utvikling skal få i gang den gode samtalen med inviterte stortingspolitikere.