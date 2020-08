nyheter

Søndag gikk Glenn Erik Alexandersen ut med en klar beskjed til Talvik Arbeiderlag om at de i løpet av 30 år med prat om tilrettelegging for boligbygging, ikke har levert. Bare prat og null resultater gjorde at Alexandersen reiste spørsmål om partikameratene til Øystein Pedersen og kompani i Talvik Arbeiderlag ble motarbeidet av sine egne på ordfører-kontoret.