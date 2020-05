Mistanke om promille etter UTV-velt på Elvestrand

nyheter

‏Det var rundt klokken 01.00 natt til 17. mai at politiet meldte om full nødutrykning av nødetatene til Elvebastrand i Alta. En UTV hadde veltet ifølge meldingen, det ble ikke oppgitt noen status på skadesituasjonen.

I meldingen fra politiet noe senere på natta heter det at: «Kvinnelig fører midt i tenårene som har kjørt UTV og veltet på Elvestrand. Mistenkes for promillekjøring og kjøring uten førerkort. Passasjer har smerter i ryggen og tas hånd om på legevakta. Saken etterforskes.»

Fra Kirkenes har vi hentet en historie fra natt til 17. mai som lenge så dramatisk ut, men endte godt. Politiet igangsatte leting etter kvinne på vel 90 år som ble meldt savnet fra et eldresenter kl 03.17. Det ble slått full alarm og igangsatt storstilt redning. Litt over en time etter at det ble igangsatt leting ble kvinnen funnet av hundeekvipasje fra Norske Redningshunder i en bil i nærheten. 90-åringen var litt nedkjølt, men kunne tilbakeføres institusjonen, alt ifølge politiet.