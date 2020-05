Bekreftet omkommet – mannskaper holder på å frigjøre personen

nyheter

Operasjonsleder Torfinn Halvari ved poitiets operasjonssentral forteller til Altaposten at det fortsatt er sparsomt med opplysninger ut over det politiet meldte like over klokken 07.00 lørdag morgen.

I meldingen fra politiet er det lite informasjon ut over at ulykken skal ha fått den mest tragiske utgangen. Meldingen forteller at ulykken har skjedd på Seiland, og i bratt terreng, en fjellskrent. Gutten skal være i tenårene, har fått en stein over seg og er fastklemt. Politi og brann er på tur til stedet. Statusen er i følge at gutten skal være omkommet.

Nå bekrefter Halvari at statusen er endret fra antatt omkommet til omkommet. Dette er nå slått fast av lege som er på stedet sammen med redningsmannskap.

– Politiet kan også bekrefte litt mer presis geografisk stedsangivelse av ulykken. Den har skjedd på Seiland, og da på den delen av Seiland som ligger i Hammerfest kommune. Redningsmannskaper og lege ble sendt med båt og er kommet til ulykkesstedet. De er nå i gang med å frigjøre gutten, og dette har nå høyest prioritet. Deretter vil vi gå i gang med teknisk og taktisk etterforskning for å forsøke å klarlegge årsak til uykken og hva som har skjedd, klargjør operasjonsleder Torfinn Halvari.

Han har tidligere uttalt:

– Meldingen kom inn til politiet 06.45, og vi antar at ulykken har skjedd i ganske tidsmessig nærhet til tidspunktet for meldingen.