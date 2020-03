– Når lysene slukkes på Melkøya skal det fortsatt beite kyr på Aronnes

nyheter

– Nei, dette er ren skremseslpropaganda for å tvinge oss til å godta en vei verken vi eller befolkningen i Alta vil ha. Avlastningsveien har blitt en blindvei for Alta og det er på tide vi begynner å tenke i andre baner. Miljøet er på dagsorden over hele verden, mens vi bare skal fortsette å tenke vekst, mer biltrafikk og høyere forbruk, sier Frp-lederen i Alta, før han legger til: