– At vi i 2020 skal måtte se på at reinen dør foran øynene på oss hadde jeg ikke trodd var mulig

– En gang før i livet har jeg opplevd en lignende krise. I 1968 da jeg var guttunge og var på fjellet med faren min, hadde vi en slik vinter. Den gang måte vi bare se på at dyra døde. Det fantes ikke noe hjelp eller krisefond. Men at vi i 2020 skal måtte sitte å se på at reinen utmagres og dør foran øynene på oss, det hadde jeg ikke trodd var mulig, sier Nils Mathis Sara til Altaposten.