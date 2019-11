– Tidenes julegave til distriktsbygdene

nyheter

Styret i Alta Kraftlag har gjort investeringsbeslutninger som vil gi syv distriktsbygder fibertilbud. Hva utbyggingskostnadene konkret er anslått til, har direktør Per Erik Ramstad og økonomisjef Odd Levy Harjo ikke lyst til å offentliggjøre. De bekrefter at det er snakk om investeringer i et tosifret antall millioner kroner. En som er langt mer konkret på verdien for lokalsamfunnene er bedriftseier og korsnesing, Albert Vekve.