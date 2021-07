Nok et blodig, voldelig kunststykke

Film

«I onde dager» handler tilsynelatende om hva som tidlig etableres som et dysfunksjonelt ekteskap mellom hovedkarakterene Lars og Lisa. Lars er en middelmådig såpeopera regissør, mens Lisa er en skuespiller som aldri helt fikk fart på karrieren. Sammens drukner de i gjeld, og som man kjapt forstår, virker ikke dette å hjelpe på i det hele tatt i et ekteskap som er på randen til å falle sammen. I et forsøk på å reparere ekteskapet, drar de på en helgetur til familiehytta til Lars, men det hverken av karakterene vet, er at begge har en plan om å ta livet av den andre, for å hanke inn livsforsikringen som henger over dem. Men, på loftet i hytta gjemmer det seg en overraskelse. Ved hjelp av tre ivrige og litt håpløse kriminelle introduseres paret til en helg hverken av de hadde planlagt. De må dermed finne en vei å møtes i midten på, slik at de kanskje sammen overlever en helg, litt utenfor det vanlige.