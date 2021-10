Tid for latter og ettertanke

Anmeldelse

Lørdag ble showet «Hilsen Brita» kjørt to ganger i Alta kultursal. Som Altaposten har berettet tidligere, var en slik forestilling noe Brita Leiros ønsket seg like før hun døde av kreft i desember 2019. Til sammen 450 publikummere besøkte showet der kjente og kjære revy-numre fra Altas flotte revymiljø utgjorde den røde tråden. Brita Leiros’ mann og initiativtaker for showet, Alf-Harald Strand, har selv lenge vært en med i dette miljøet. Alle som opptrådte eller bidro på annen måte, gjorde det gratis, og Alta kommune stilte kultursalen med både eget og innleid personale til disposisjon.