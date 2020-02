– Musikalsk aften av de sjeldne

Anmeldelse

Dermed var det duket for en storslagen musikalsk aften utenom det ordinære på City scene. Transjoik ledes av komponist og musikkprofessor Frode Fjellheim. Den sør-samiske jazzmusikeren mottok Spellemannsprisen i 2004 for albumet aejlies gaaltije og har de senere årene også gjort seg bemerket utover sine tradisjonelle kretser med sitt bidrag til soundtracket fra disneyfilmen Frost. Fjellheim startet ensemblet i 1992 under navnet Frode Fjellheim Jazzjoik Ensemble og helt siden starten har Transjoik vært et sjangeroverskridende prosjekt der joik og annen folkemusikk forenes med jazz og elektroniske toner. Man kan dermed trygt si at det var duket for en transcenderende musikkopplevelse på City scene denne uken. Publikum fikk være med på en reise som også må sies å strekke seg godt utover «jazzjoikens» verden. Transjoik bergtok sitt publikum med strupejoik, atmosfæriske toner og ikke minst et godt dynamisk samspill mellom musikerne. I tillegg ble det innslag inspirert av annen tradisjonsmusikk, som blant annet fra Pakistan. Et resultat av musikernes reise til landet, samt møte og samarbeid med pakistanske musikere. Man kunne merke stor entusiasme blant musikerne på scenen der det ble musikalsk lek med tempo og rytme. Det kan jo også nevnes at gitaristen i ensemblet Nils-Olav Johansen også er sentral i jazzfusion-gruppen Farmers Market.