Polen: – Mange migranter på vei mot den polske grensen

– Ny informasjon viser at gruppen kontrolleres nøye av væpnede hviterussere. Det er de som bestemmer hvilken retning gruppen går i, sier talsmannen Stanislaw Zaryn mandag.

Han har også lagt ut videoer på sosiale medier som viser hundrevis av mennesker på hviterussisk side av grensen.

– Vi er klar for ethvert hendelsesforløp, skriver Polens innenriksminister Mariusz Kaminski på Twitter.

Polen har den siste tiden økt antall politifolk og soldater i grenseområdet.

Videoene viser hundrevis av mennesker i vinterklær og med ryggsekker som går langs veien.

Ifølge AFP er filmen tatt ved Bruzgi i Hviterussland, rundt 1,2 kilometer fra den polske grenseovergangen Kuznica.

Det har den siste tiden kommet en rekke rapporter om at migranter og flyktninger blir presset over grensen til Polen av hviterussiske vakter, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske vakter.

