Den danske regjeringen vil innføre krav om koronapass

Det opplyser statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse mandag. I tråd med regjeringens forslag skal vaksinepass kreves blant annet på innendørs serveringssteder, nattklubber og større konserter, sammenhenger der folk samles tett.

Det er snakk om arrangementer der over 200 personer samles innendørs eller 2.000 personer samles utendørs.

Frederiksen oppfordrer samtidig dem som ennå ikke har vaksinert seg, til å gjøre det. Totalt er over 75 prosent av Danmarks befolkning vaksinert, og over 88 prosent av dem som har fått tilbud om vaksine, har tatt imot.

– Vi har en imponerende høy oppslutning om vaksinene i Danmark, men det er ikke nok. Det er nødvendig at de siste blir med nå. For selv om vaksinene virker, så stopper de ikke smitten, sier Frederiksen.

– Enkelt

Det er den danske Epidemikommissionen som har foreslått kravet om koronapass. Det viser at bæreren enten er vaksinert, eller nylig har hatt covid-19 og dermed er immun mot viruset.

En negativ koronatest gir også gyldig koronapass hvis den er tatt kort tid i forveien. Barn under 16 år er fritatt for ordningen, men det skal vurderes å nedjustere dette til 15 år.

Saken skal nå behandles i Folketinget.

Tiltaket forutsetter at covid-19 igjen erklæres som en såkalt samfunnskritisk sykdom. Også lederen for Sundhedsstyrelsen og direktøren for Statens Serum Institut, den danske smittevernetaten, har tatt til orde for bruk av koronapass.

Enkelte virksomheter har på egen hånd innført krav om pass.

– Jeg synes det er enkelt å leve med koronapasset. Det gir trygghet for den enkelte, enten man går på kino eller konsert, hvis man vet at de andre er vaksinert eller har testet negativt, sier Frederiksen.

Kraftig økning

Smitten har økt kraftig de siste ukene i Danmark, og antall innlagte på sykehus er tredoblet på en måned. Det skjer etter at landet den 10. september opphevet siste rest av koronatiltak.

303 mennesker er mandag innlagt på danske sykehus med covid-19. Det er 21 flere enn dagen før og det høyeste tallet siden 15. februar. Siste døgn er det registrert 2.294 smittetilfeller, og det er femte dag på rad med fler enn 2.000 smittetilfeller.

– Helsemyndighetene venter at smitten stiger i tiden som kommer. Det vil øke belastningen på sykehusene, sier den danske statsministeren.

Advarer

Danmarks helseminister Magnus Heunicke advarer om konsekvensene en slik utvikling kan få.

– Behandlingen av pasienter med kreft og hjertesykdommer risikerer å bli rammet hvis det ikke gripes inn for å få bukt med koronasmitten, sier han.

– I Norge er covid-19 fortsatt definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, og vi har fortsatt en covid-19-forskrift med regler som er hjemlet i smittevernloven. Hvorvidt koronasertifikatet skal tas i bruk igjen innenlands i Norge, er en beslutning som ligger til regjeringen, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB

