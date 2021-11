Bombetrusler mot universiteter i USA

NTB utenriks

Cornell University i delstaten New York, Columbia University i New York City og Brown University i Providence i delstaten Rhode Island mottok søndag bombetrusler.

De tre universitetene varslet studenter og ansatte, og noen bygninger ble evakuert.

Noen timer senere søndag kveld erklærte politiet at truslene var grunnløse.

Truslene kom to dager etter at flere bygninger på Yale-universitetet og det omliggende området i New Haven i Connecticut ble evakuert på grunn av en bombetrussel. Normal aktivitet ble gjenopptatt fem timer senere.

(©NTB)