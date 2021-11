Polske myndigheter instruerer leger om abortloven

NTB utenriks

Instruksen kom søndag etter en helg med store landsomfattende protester etter at en gravid kvinne døde i september.

Kvinnen var gravid med et foster som ikke var levedyktig. Men i stedet for å utføre en abort, ventet legene til fosteret døde. Det førte til at kvinnen døde av blodforgiftning få timer senere.

Advokaten til kvinnen og hennes familie sier at legene brukte en «vente og se»-taktikk i stedet for å utføre abort og dermed redde kvinnens liv.

Sykehuslegene som behandlet kvinnen, er nå suspendert, og påtalemyndigheten har startet etterforskning av dødsfallet.

Polen har en av Europas strengeste abortlover. Men myndighetene presiserte søndag at abort er lovlig dersom kvinnens liv og helse er i fare.

