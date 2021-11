Briter blir oppfordret til tredje vaksinedose for å redde julefeiringen

NTB utenriks

Så langt har nesten ti millioner briter fått en tredje vaksinedose, men rundt 30 prosent av de over 80, og 40 prosent av de over 50, har ennå ikke tatt det tredje stikket for å beskytte seg mot koronasykdom.

Tre millioner personer i England har fått en forespørsel om å ta tredje dose neste uke, melder helsedepartementet. Tilbudet om en tredje vaksinedose gjelder de over 50 og de som er ekstra sårbare for koronasykdom.

– Jeg vil sterkt oppfordre alle som får tilbud om å ta en tredje vaksinedose så snart de kan. Dersom vi alle gjør en innsats kan vi komme oss gjennom denne utfordrende vinteren, og slippe å gjeninnføre koronarestriksjoner under julefeiringen, sier helseminister Sajid Javid.

Han oppfordrer også de under 50 til å hjelpe foreldre og besteforeldre til å ta en tredje vaksinedose.

(©NTB)