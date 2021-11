NTB utenriks

Det tyske redningsskipet Sea-Eye 4 har i løpet av uken som har gått, plukket opp over 800 mennesker, deriblant over 170 barn, fra skrøpelige farkoster i Middelhavet.

Søndag ankom skipet havnebyen Trapani på Sicilia. Mannskaper fra Røde Kors sto klare for å hjelpe migrantene over i to karanteneskip.

Nærmere 55.000 migranter og flyktninger har ankommet Italia hittil i år, ifølge tall fra italienske myndigheter. I fjor på samme tid var tallet like under 30.000.

