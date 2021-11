Redningsskip med 800 mennesker om bord får legge til kai

NTB utenriks

Redningsskipet Sea-Eye 4 driftes av en tysk hjelpeorganisasjon med samme navn og har de siste dagene plukket opp om lag 800 migranter fra skrøpelige farkoster i Middelhavet. Deriblant 200 barn samt fem gravide kvinner.

Skipet lå fredag og lørdag utenfor Sicilia mens det ventet på å få anløpstillatelse. Tillatelsen kom lørdag kveld, og skipet ventes å legge til kai søndag.

– Vi er lettet og glad over at de krevende timene for vårt mannskap og menneskene de reddet, snart er over, sier Gordon Isler i Sea-Eye.

