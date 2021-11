Eide kritisk til Greta Thunbergs COP26-kritikk

NTB utenriks

Under en demonstrasjon i Glasgow fredag, sa den svenske klimaaktivisten at klimatoppmøtet COP26 er mislykket. Thunberg kalte samtalene under toppmøtet for en «to uker lang feiring av business as usual» og «bla-bla-bla».

Eide sier Thunbergs generasjon har helt rett når de beskriver alvoret i situasjonen.

– Men når de så går derfra til å si at politikken ikke har noen mening, at man nesten kunne latt være å møte, da er vi ute på en litt farlig kurs, sier han til NRK.

Han mener nye løfter om utslippskutt som, dersom de gjennomføres til fulle, vil senke forventet global oppvarming fra 2,7 til drøyt 1,8 grader, motbeviser at klimatoppmøtet er mislykket.

– Jeg mener at det sterke og fornuftige engasjementet for at det skal skje noe må konverteres til politisk handling, ikke til å avvise hele ideen demokratisk politisk forandring. Det er litt viktig at man får orden på den balansen der, og det er mitt budskap til Greta Thunberg og de som heier på henne, sier Eide.

