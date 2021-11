Svensk ungdomspolitiker kritiserer Thunberg

NTB utenriks

Lisa Nåbo er leder for SSU, svenskenes svar på AUF. Fredag kritiserte hun Thunberg på landsmøtet til Socialdemokraterna.

– Greta, du har sagt at det viktigste unge kan gjøre, er å bli aktivister. Jeg er ikke enig med deg. Ingen løsning på klimakrisen vil være partipolitisk nøytral. Det viktigste du som ung kan gjøre, er å begi deg inn i politikken og sørge for at det fattes riktige beslutninger, sa Nåbo på landsmøtet.

Under en demonstrasjon i Glasgow fredag, kalte Greta Thunberg klimatoppmøtet COP26 for en fiasko og «fullt av tomt prat».

