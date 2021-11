Greta Thunberg kaller klimatoppmøtet for en fiasko

NTB utenriks

Sammen med flere tusen andre unge klimademonstranter marsjerte hun fredag gjennom Glasgow i protest mot det de mener er manglende klimainnsats fra verdens ledere.

– Det er ingen hemmelighet at COP26 er en fiasko, sa Thunberg da hun talte til de mange demonstrantene.

Hun kalte samtalene under toppmøtet for en «to uker lang feiring av business as usual» og «bla-bla-bla».

Også fagforeningsaktivister og voksne miljøforkjempere deltok i fredagens demonstrasjoner, som var ventet å samle minst 8.000 mennesker.

COP26 varer til 12. november, men selve toppmøtet som samlet verdens ledere, er over.

– Jeg tror alle mennesker kan utgjøre en forskjell, sa ni år gamle Zara under klimaprotesten.

Også lørdag er det planlagt en demonstrasjon i Glasgow. Da håper arrangørene på 50.000 deltakere, i tillegg til protester mange andre steder i verden.

– På dette klimatoppmøtet ser vi nok en gang internasjonale ledere som kommer med store ord og store løfter, sier klimaaktivist Mitzi Jonelle Tan fra Filippinene.

På klimatoppmøtet i Glasgow deltar nesten 200 land i forhandlingene om hvordan det skal være mulig å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 eller 2 graders oppvarming av kloden.

