Om lag 400 mennesker reddet fra synkende trebåt i Middelhavet

NTB utenriks

Den tyske organisasjonen Sea-Eye, som drifter skipet, opplyser at nødanropet fra den overfylte båten kom fra et havområde der Malta har ansvaret for å drive lete- og redningsarbeid. Men maltesiske myndigheter skal ikke har reagert på anropet.

Ettersom menneskene var i akutt fare, og det ikke var noen annen hjelp tilgjengelig, satte Sea-Eye 4 kursen mot stedet der alarmen kom fra. Det tok seks timer å nå fram til båten, som lekket og tok inn vann, ifølge Sea-Eye.

– Flere mennesker var i sjøen uten redningsvester og måtte reddes rett opp fra sjøen, heter det i en uttalelse fra organisasjonen, som drifter redningsskipet sammen med organisasjonen German Doctors.

Sea-Eye 4 var torsdag på vei til den italienske øya Lampedusa, som er den nærmeste trygge havnen. Det har ennå ikke mottatt informasjon om skipet vil få lov til å legge til kai.

– Det er nå alarmberedskap på Sea-Eye 4. Enhver forsinkelse fra myndighetenes side er en fare for helsen og livene til menneskene som er reddet, og mannskapet vårt, sier styreleder i Sea-Eye, Gorden Isler.

Han anklager Malta for ikke å oppfylle sine forpliktelser og for å ignorere anrop fra båter i skipsnød.

(©NTB)