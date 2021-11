IEA: Mulig å nå togradersmålet om løftene fra Glasgow holdes

NTB utenriks

Lederen for energibyrået IEA, Fatih Birol, omtaler nye analyser av klimaløftene på Twitter.

– Et stort skritt framover, men mye mer trengs! skriver han.

Skal det være mulig begrense oppvarmingen til 1,8 grader, må alle løfter om såkalt netto nullutslipp overholdes. I tillegg må metanutslippene kuttes slik en rekke land lovet på Glasgow-møtet tirsdag.

Nytt indisk mål

Tidligere har en rekke vestlige land lovet netto nullutslipp innen 2050, mens Kina har sagt de skal nå dette målet innen 2060.

På klimatoppmøtet mandag kom India med et nytt klimamål som er meldt inn til FN i tråd med Parisavtalen. Her tar India sikte på netto nullutslipp innen 2070.

Også forskere ved University of Melbourne i Australia mener de nye klimaløftene kan gjøre det mulig å nå togradersmålet.

Oppvarmingen vil trolig stanse på 1,9 grader hvis løftene til India, Kina og alle andre land blir overholdt, ifølge forskernes analyse. Den er blitt omtalt av The Guardian.

Hovedmålene i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og å forsøke å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Vil bremse veksten

Tidligere i høst anslo FN at verden var på vei mot 2,7 graders oppvarming – basert på utslippsløftene som var lagt fram da.

Hovedårsaken til at det nå ser lysere ut, er at India og Kina har skjerpet sine ambisjoner. Det opplyser Malte Meinshausen ved University of Melbourne til The Guardian.

Begge de asiatiske utslippsgigantene vil fortsatt øke sine klimautslipp. Men India tar nå sikte på å bremse veksten og å nå utslippstoppen i 2040.

Men indiske myndigheter tar forbehold om at de trenger økonomisk støtte fra rike land for å nå utslippsmålene. Meinshausen omtaler dette som et stort usikkerhetsmoment.