USA anbefaler Pfizer-vaksinen for barn

NTB utenriks

Et ekspertpanel fra smittevernetaten CDC anbefalte tidligere tirsdag at vaksinen gis til barna, og godkjenningen fulgte noen timer senere.

Diskusjonene i ekspertpanelet, som består av uavhengige forskere, omhandlet blant annet sjeldne tilfeller av myokarditt – det vil si betennelse i hjertemuskulaturen – som primært har rammet unge menn som har blitt vaksinert med en mRNA-vaksine. Panelet landet på at fordelene veier opp for ulempene.

Forrige uke godkjente mat- og legemiddeltilsynet FDA vaksinen for den samme aldersgruppa, men CDC måtte også gi grønt lys, fordi vaksinedosene blir distribuert via statlige tjenester.

Biden-administrasjonen har i forkant skaffet seg nok doser til å vaksinere de 28 millioner barna i aldersgruppa. FDA slo nylig fast at vaksinen er svært effekt mot covid-19, etter at Pfizer selv meldte at den har en effektivitet på rundt 91 prosent hos yngre barn.

Vaksinedosen som gis til barn, er en tredel av størrelsen til dem som gis til voksne, skriver nyhetsbyrået AP.

(©NTB)