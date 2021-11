Australsk fireåring funnet i live etter å ha vært savnet i over to uker

NTB utenriks

Jenta, som heter Cleo Smith, ble funnet tidlig onsdag morgen lokal tid i et låst hus i kystbyen Canarvon, ikke langt unna der hun sist ble sett, opplyser politiet i delstaten Western Australia. Hun skal ha det bra, forholdene tatt i betraktning.

En 36 år gammel mann som ikke har noen tilknytning til familien, er pågrepet og blir tatt inn til avhør.

Det ble utlovet dusør på en million australske dollar – nesten 6,3 millioner norske kroner – for opplysninger i saken.

Politiet mente at hun var blitt bortført fra teltet der hun sov i sammen med familien. Moren Ellie Smith har forklart at teltet var åpnet opp og at datteren var borte da hun våknet på morgenen den 16. oktober.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Australia. Familien ble blant intervjuet på TV og ba allmennheten om hjelp. Onsdag ble de gjenforent.

– Familien vår er hel igjen, skriver moren i et Instagram-innlegg.

