Facebook avslutter ansiktsgjenkjenning

NTB utenriks

Nettverksgiganten oppgir ifølge The New York Times at de ønsker å finne den riktige balansen med denne teknologien, og at de derfor vil slette data fra skanninger gjort av ansiktene til mer enn 1 milliard brukere.

– Denne endringen vil representere en av de største skiftene i bruken av ansiktsgjenkjenning i denne teknologiens historie. Mer enn en tredel av Facebooks daglige aktive brukere har valgt vår ansiktsgjenkjenningsinnstilling, og kan gjenkjennes, skrev visedirektøren for kunstig intelligens i Facebooks nye moderselskap Meta, Jerome Pesenti, i en blogg tirsdag.

Facebook har allerede redusert bruken av programvaren som ble lansert for mer enn et tiår siden.

I 2019 sluttet konsernet å bruke programvaren for å gjenkjenne brukernes venner i bilder som er lastet opp, og automatisk foreslå at de tagger dem.

Selskapet ble saksøkt i den amerikanske desltaten Illinois for denne taggingspraksisen.

