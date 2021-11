COP26: Over 100 ledere lover å få en slutt på avskoging

NTB utenriks

Det er planlagt å bruke drøyt 100 milliarder kroner i offentlige midler for å beskytte og gjenoppbygge skog, samt rundt 60 milliarder kroner i private investeringer, skriver det britiske utenriksdepartementet i en pressemelding mandag kveld.

Avtalen består både av økonomiske og politiske løfter som er uten sidestykke, skriver departementet. De over 100 lederne fra forplikter seg i et møte tirsdag på COP26 til avtalen.

Norge er blant landene som har sluttet seg til avtalen sammen blant andre Storbritannia og Tyskland. Det er også Brasil, Colombia, Kongo og Indonesia, land med store regnskogområder, samt Canada og Russland.

Norge bidrar

– Vi må jobbe for et bedre globalt rammeverk for klimainvesteringer. For å holde 1,5 gradersmålet i live må vi stoppe skogtapet dette tiåret. Tropiske skogland trenger mer internasjonal støtte og insentiver for å endre sin arealbrukspolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i pressemeldingen.

Han sier Norge skal videreutvikle landets internasjonale klima- og skoginitiativ fram mot 2030.

– Jeg er spesielt glad for at vi går sammen for å sikre urfolks rettigheter og øke anerkjennelsen av deres rolle som skogvoktere, sier Støre.

Til sammen tolv land står for den offentlige finansieringen, og pengene skal gis i perioden fra 2021 til 2025.

– Pengene forplikter

Dette skal støtte tiltak i utviklingsland for blant annet å gjenopprette utarmede landområder, håndtere skogbranner og støtte rettighetene til urbefolkninger.

Blant selskapene som bidrar med midler, er Aviva, Schroders og Axa.

– Aldri før er det blitt lagt så mye penger på bordet til skogbevaring, og løftet kommer når regnskogen trenger det som mest, sier generalsekretær Tørris Jæger i Regnskogfondet.

Han understreker at det også følger ansvar med pengene.

– Støtten bør utløses først når regnskogland kan vise at substansielle tiltak for å redusere avskoging er iverksatt, og at disse tiltakene skjer med respekt for rettighetene til urfolk og lokalsamfunn i skogen, sier Jæger.

