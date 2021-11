NTB utenriks

Den nye lederen vil etterfølge Armin Laschet, som ledet partiet gjennom et svært dårlig valg i år. Laschet tok etter valgnederlaget til orde for en fornying i partiet, og annonserte i oktober at han trakk seg som partileder.

Partikongressen vil velge ny leder 21. januar, forteller kilder i partiet til nyhetsbyrået DPA.

CDU har vært i regjering i Tyskland i 16 år under Angela Merkel, som kunngjorde før valget at hun vil gå av.

