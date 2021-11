Shanghais Disneyland stengt etter ett smittetilfelle

NTB utenriks

Den raske nedstengningen skyldes Kinas mål om å slå smitten helt ned til null foran vinter-OL.

Landet har klart å redusere smitten til et minimum, men en ny liten oppblomstring de siste ukene har satt målet om å utrydde smitten i landet på prøve mens deler av resten av verden er i ferd med å gjenåpne.

92 nye smittetilfeller ble registrert i Kina mandag, det høyeste tallet siden midten av september.

Disneyland ble stengt søndag kveld etter at en kvinne som besøkte parken, testet positivt etter at hun kom hjem til sin egen provins. Parken blir stengt iallfall mandag og tirsdag for å følge utviklingen.

