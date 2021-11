NTB utenriks

Flyet med Biden landet i Edinburgh mandag. Han skal etter planen tale på toppmøtet COP26 klokken 14 norsk tid.

Den amerikanske presidenten kom til Skottland fra Roma, hvor han i helgen deltok på G20-toppmøtet. Også her var innsatsen for å begrense klimaendringene et sentralt tema.

(©NTB)