Biden: Vi er i et avgjørende tiår for klimaet

NTB utenriks

– Forskningen er klar. Vi har kun et lite vindu til å øke våre ambisjoner. Dette er et avgjørende tiår, hvor vi har mulighet til å vise hva vi er laget av og holde målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sa Biden fra talerstolen mandag.

– Glasgow skal være begynnelsen på et tiår med ambisjoner og innovasjoner for å sikre fremtiden vår, sa han.

Biden mener også at kampen mot klimakrisen er en unik mulighet for alle land til å investere i den grønne omstillingen, og at dette vil komme økonomien til gode.

(©NTB)