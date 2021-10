Tusener av mennesker i protest mot vaksinepass i Milano

NTB utenriks

Mens tusener demonstrerte i Roma i forbindelse med G20-toppmøtet, krevde demonstrantene i Milano at det såkalte grønne passet avskaffes.

Det grønne passet er et bevis for at man er vaksinert mot korona, har testet negativt eller har hatt covid-19, og det kreves nå for å få lov å fortsette i jobben.

Politiet mener at 4.000 mennesker var med i demonstrasjonen. Noen av dem skapte forstyrrelser i trafikken, mens andre ropte «Journalister, terrorister» da de marsjerte forbi bygget til kringkastingen RAI.

