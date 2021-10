Kina raser mot amerikansk etterretningsrapport om koronaviruset

NTB utenriks

– Uansett hvor mange ganger denne rapporten blir publisert, og hvor mange versjoner de finner på, kan det ikke forandre på at det er fullstendig politisk og falskt, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Wang Wenbin søndag.

Wang la særlig vekt på at det er amerikansk etterretning som står bak rapporten, som kinesiske myndigheter mener beviser at rapporten har politiske motiver, og ba USA slutte «å angripe og svartmale Kina».

Vil neppe finne ut hvordan det spredte seg

En utvidet versjon av etterretningsrapporten ble sluppet tidligere i uka, der det blant annet står at amerikansk etterretning neppe vil finne ut om koronaviruset spredte seg til mennesker gjennom et naturlig møte med dyr eller gjennom lekkasje fra et laboratorium i Wuhan.

Rapporten la til at kinesisk samarbeid trolig må til hvis man skal kunne trekke noen konklusjoner om virusets opphav, og at Kina fortsetter å hindre den global etterforskningen.

Press på Kina

Det er blitt lagt press på Kina om å vurdere en ny etterforskning om virusets opphav, etter at et forsinket og svært politisert besøk fra Verdens helseorganisasjon ikke kunne komme fram til noe. Beijing har avslått disse kravene, og mener det er politiske motiver bak dem.

President Joe Biden, som bestilte rapporten fra etterretningsorganisasjonene, uttalte i august at Kina holdt tilbake viktig informasjon om opphavet for viruset. På det tidspunktet ble teorien om at viruset ble lekket fra et laboratorium mer populær, selv om amerikansk etterretning stort sett ikke tror viruset er menneskeskapt.

(©NTB)