«Positiv atmosfære» på møte mellom Biden og Erdogan

NTB utenriks

Forholdet mellom de to landene har vært turbulent den siste tiden. I slutten av oktober truet Erdogan med å kaste ut ambassadørene fra ti vestlige land, blant dem USA og Norge.

Bakgrunnen var en felles uttalelse fra de ti ambassadørene der de skrev at fengslingen av filantropen Osman Kavala kaster en skygge over Tyrkia. Tyrkia trakk senere trusselen tilbake.

Et annet stort problem i forholdet til USA har vært Tyrkias kjøp av det russiske luftforsvarssystemet S-400. Det førte til at landet ble kastet ut av F-35-programmet.

Biden understreket Tyrkias viktige rolle som Nato-alliert på møtet søndag, og snakket også varmt om forsvarssamarbeidet med USA, går det fram av en melding fra Det hvite hus. Han tok imidlertid også opp bekymringen rundt kjøpet av S-400-systemet.

Til tross for USAs misnøye har Erdogan signalisert at han er åpen for å kjøpe enda et russisk rakettsystem. Landet er også interessert i å kjøpe amerikanske F-16-fly som erstatning for F-35.

En sentralt plassert kilde i Bidens regjering sa til journalister etter møtet at presidenten hadde vært helt klar på at et slikt salg først må gå gjennom en prosess før det kan godkjennes.

(©NTB)