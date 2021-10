USA og EU enige om en løsning på bitter tollkonflikt

NTB utenriks

Løsningen ble kunngjort av Det hvite hus lørdag. President Joe Biden er i Roma der han deltar på G20-toppmøtet sammen med en rekke europeiske ledere.

Trumps regjering innførte tollen i 2018, og begrunnet tiltaket med at stål og aluminium produsert av utenlandske leverandører var en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, med henvisning til den såkalte artikkel 232.

Det vekket sterke reaksjoner blant USAs europeiske allierte, som svarte med å innføre toll på en lang rekke amerikanske produkter, som motorsykler, peanøttsmør, bourbon og jeans.

Kvote

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, USAs handelsrepresentant Katherine Tai og handelsminister Gina Raimondo presenterte avtalen fra amerikansk side.

De opplyser at henvisningen til artikkel 232 ikke fjernes helt, men at en viss mengde europeisk stål og aluminium heretter kan eksporteres til USA tollfritt.

– Vi klarte å komme fram til en avtale som innebærer at EU fjerner tollen de innførte på amerikanske varer, sier Raimondo. Ifølge henne betyr avtalen at alt stål som eksporteres til USA via Europa, i sin helhet er produsert i Europa.

Norsk Hydro

Avviklingen av tollsatsene ses som et sentralt steg i Biden-regjeringens forsøk på å normalisere forholdet over Atlanteren i etterkant av Trump-perioden.

Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro har vært blant selskapene som er blitt påvirket av tollen.

– Hydro har stor aktivitet med ekstruderingsverk i USA, og tollen som ble innført har gitt høyere aluminiumspriser i USA. Det har gitt våre pressverk høyere kostnader i innkjøpene av aluminium til videreforedling. Men det har igjen gitt høyere priser til kundene. Så de som i størst grad har tapt på dette er amerikanske forbrukere og industrikunder, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i selskapet til E24.

Sysselsetting

Tollstriden førte også til økte stålpriser i USA, skriver AP. De førte heller ikke til særlig mange flere arbeidsplasser ved amerikanske stålverk, noe som var Donald Trumps mål.

Tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics viste først en liten økning i tallet på arbeidsplasser i bransjen, som nådde 389.100 i 2019. Men i løpet av pandemien har bransjen hatt nedgang, og sysselsettingen i stålindustrien i USA er nå omkring halvparten av det den var i 1990.

EU innførte i mai tiltak for å bedre forholdet til USA, og planlagte tolløkninger ble lagt på is.