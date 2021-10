Ti delstater til sak mot Bidens vaksinepåbud

NTB utenriks

De ti statene ber en føderal dommer blokkere kravet om at alle ansatte i selskaper som staten inngår kontrakter med, må være vaksinert. De mener kravet strider mot grunnloven.

Riksadvokaten i Missouri, Eric Schmitt, som er republikaner, mener i tillegg at kravet kan forstyrre forsyningskjeden og sysselsettingen.

De ti statene er Alaska, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota og Wyoming.

Biden innførte kravet om vaksinering for statsansatte og ansatte i firmaer med offentlige kontrakter for å få bukt med koronapandemien, men republikanerne er sterkt imot og truer med flere søksmål.

En annen gruppe med Georgia i spissen har varslet et lignende søksmål internt i staten for å blokkere påbudet. Guvernør Brian Kemp sier at Alabama, Idaho, Kansas, West Virginia, Utah og South Carolina følger Georgias eksempel.

(©NTB)