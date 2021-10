Iran tema på sidelinjen av G20-møtet

NTB utenriks

Tysklands avtroppende statsminister Angela Merkel var blant dem som ga uttrykk for bekymring.

– Vi håper selvfølgelig på at Iran vil vende tilbake til forhandlingsbordet. Men tiden går og Iran fortsetter å anrike uran. Dette bekymrer oss veldig, sa Merkel.

Den tyske statsministeren, USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Boris Johnson krevde i en felles uttalelse at Iran vender tilbake til atomavtalen fra 2015 og retter seg etter den.

Angela Merkel sa også at det er tid for å snakke om hva som kan gjøres for å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen.

