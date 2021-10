NTB utenriks

Under normale omstendigheter har det tatt over et tiår å utvikle vaksiner, men koronapandemien gjorde at vaksiner ble utviklet på under et år.

Nå vil G20-lederne at det skal ta enda kortere tid, skriver Reuters. Nyhetsbyrået har lest et utkast til en uttalelse der landene fastslår at de vil støtte vitenskapelige miljøer for å korte ned tiden til 100 dager.

Utkastet kan bli endret på, men det er ventet at forpliktelsen ikke vil endres.

(©NTB)