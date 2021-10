NTB utenriks

Enigheten kommer etter en bitter priskrangel.

– Partene er kommet til enighet om priser, en revisjon av gjelda til Moldova-Gaz og om videre dialog om nedbetaling, sier Daniel Voda, talsmann for utenriksdepartementet i Moldova.

Moldova erklærte unntakstilstand etter at Gazprom skrudde gassprisene i været for det fattige landet, der regjeringen har ytret ønske om å knytte seg nærmere EU. Onsdag ga EU Moldova 60 millioner euro i tilskudd for å avhjelpe de verste virkningene av krisen.

