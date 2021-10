NTB utenriks

Det er også et registrert ytterligere 1.847 tilfeller av covid-19 siste døgn. Dermed er det registrert over 1.000 smittetilfeller i Danmark for niende dag på rad, ifølge statistikk fra Statens Serum Institut.

Totalt er det gjennomført 88.947 koronatester.

Av de 212 innlagte, ligger 24 på intensiven. 13 ligger i respirator. Det er også registrert ytterligere ett koronadødsfall, og totalt har dermed 2.709 koronapasienter mistet livet etter å ha fått påvist covid-19.

