Så langt er ikke meldingen offisielt bekreftet, men avisens kilder sier at politiet har hentet tenåringen inn til avhør.

Drapet på 19-åringen har rystet Sverige, og er det siste i en rekke drap med skytevåpen i landet.

Grönberg ble skutt og drept i et boligområde sør Stockholm torsdag kveld. Politiet har tidligere oppgitt at øyenvitner har sagt at de så en eller to personer løpe fra stedet etter at skuddene falt.

