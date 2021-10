Smitteeksplosjon i Baltikum

NTB utenriks

For å bremse spredningen av koronaviruset har Latvia innført en ny nedstenging med portforbud om natten fram til 15. november. Estland har innført påbud om munnbind, og siden mandag har det vært krav om grønt koronasertifikat for å få adgang til en rekke offentlige tjenester og steder.

Tall fra Johns Hopkins-universitetet viser at i Latvia har det vært 1.663 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Estland (1.352) og Litauen (1.337) følger like bak. Til sammenligning har Norge registrert 149 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste dagene. Latvia har høyest smittetrykk i verden, mens Estland og Litauen følger på 4. og 5. plass.

De nye tiltakene skal også hjelpe det hardt belastede helsevesenet. Latvia har allerede bedt om internasjonal assistanse.

En av grunnene til den store spredningen av koronasmitte er lav vaksinasjonsrate. Bare halvparten av befolkningen i Latvia og Estland er fullvaksinert mot koronaviruset, i Litauen er det rundt 60 prosent.

