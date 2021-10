Alle vaksinerte svensker skal få tilbud om tredje dose

NTB utenriks

Deretter vil alle svensker over 16 år få tilbud om tredje vaksinedose i løpet av vinteren og våren, sier sosialminister Lena Hallengren (S).

– Vi ligger mye bedre an i Sverige denne høsten. Vi har nå lavest smittespredning i Norden, og dette er takket være at så mange har vaksinert seg slik at vi kan leve våre liv mer som normalt, sier Hallengren.

Det er ennå ikke klart når svenskene skal sette i gang med å sette tredje dose. Men den skal bli satt tidligst seks måneder etter at man har fått andre dose, påpeker Hallengren. Hovedregelen vil være at tredje dose vil være fra samme vaksineprodusent som man tidligere har fått. Det gjøres imidlertid unntak – de som har fått AstraZeneca-vaksinen, skal heller få Pfizer/Biontech eller Moderna.

Risikoen for enkelte hjertesykdommer eller andre sjeldne bivirkninger etter tredjedose er ukjent og blir fulgt nøye med på, ifølge Det europeiske legemiddelverket EMA

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson peker på at det er gjort slike undersøkelser.

– Man har sett på dette og ikke funnet noen åpenbare bivirkninger. Det synes å fungere veldig bra, sier Carlson.

I Sverige er det satt over 14 millioner vaksinedoser. Cirka 85 prosent av alle over 16 år er vaksinert, ifølge Carlson.

– Det å øke andelen som har fått to vaksinedoser, har høyest prioritet, sier Carlson.

I Norge anbefales innbyggere over 65 år å ta en oppfriskningsdose koronavaksine når det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose. Den norske anbefalingen er mer snever enn EMAs, som har bedt land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.