Suu Kyi vitnet for første gang i lukket rettssak

En kilde med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyrået AFP at Suu Kyi selv kom med en uttalelse i forbindelse med vitnemålet. Den tidligere statsministeren er tiltalt for oppvigleri i forbindelse med to uttalelser i februar der hun kritiserte kuppet i landet.

Media får ikke være til stede under rettssaken, som går i en spesialdomstol i hovedstaden Naypyidaw. Advokatene hennes får heller ikke snakke med media.

Suu Kyi har nektet straffskyld til oppviglerisiktelsene. Hun risikerer flere tiårs fengsel hvis hun blir dømt.

Det har vært store uroligheter i landet siden militærjuntaen tok makten i et kupp 1. februar i år.

