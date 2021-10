NTB utenriks

Statsminister Abdalla Hamdok «må øyeblikkelig løslates», sa Guterres under en pressekonferanse i New York tirsdag, rett før Sikkerhetsrådet skulle holde et hastig sammenkalt krisemøte om utviklingen i Sudan.

Sudans militære grep makten i et kupp natt til mandag og fengslet Hamdok og de øvrige statsrådene i regjeringen.

